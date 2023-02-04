Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Борячук может перейти в Зарю, - источник
Игрок рассматривает варианты продолжения карьеры
Фото: ФК Металлист 1925
Нападающий "Шахтера" Андрей Борячук, который на правах аренды выступает за "Металлист-1925", может перейти в "Зарю". Об этом сообщает сайт
Первую половину сезона Андрей провел в харьковском клубе, где был основным игроком. Однако после сборов с "Шахтером" в Турции игрок стал рассматривать другие варианты для продолжения карьеры, среди которых и "Заря".
В составе "Металлиста 1925" Борячук провел восемь матчей в УПЛ, забив три гола.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Мудрик сам настоял на выходе в старте против Фулхэма, несмотря на простуду
- Мудрика заменили в перерыве встречи с Фулхэмом. Английский журналист не понял почему украинца убрали
- Легионер Динамо близок к переезду в Турцию - СМИ
- Официально: Забарный перешел в клуб Английской Премьер-лиги
- Суперзвезда Голливуда страстно поддерживал свою команду во время матча Кубка Англии. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная девушка молодого таланта Динамо Волошина. ФОТО
Новости по теме
- 06:25 Украинские Претенденты на Золотой мяч, Кравец возвращается в сборную. Главные новости за 8 октября
- 10:53 Украинские На заключительные матчи отбора на Евро-2019 в молодежную сборную Украины вызваны 24 футболиста
- 20:52 Украинские Головко на ближайшие матчи молодежной сборной Украины вызвал 22 игрока
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн