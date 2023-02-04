Борячук может перейти в Зарю, - источник

Нападающий "Шахтера" Андрей Борячук, который на правах аренды выступает за "Металлист-1925", может перейти в "Зарю". Об этом сообщает сайт zaryalg.com.

Первую половину сезона Андрей провел в харьковском клубе, где был основным игроком. Однако после сборов с "Шахтером" в Турции игрок стал рассматривать другие варианты для продолжения карьеры, среди которых и "Заря".

В составе "Металлиста 1925" Борячук провел восемь матчей в УПЛ, забив три гола.