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Борячук может перейти в Зарю, - источник

Премьер-лига
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Игрок рассматривает варианты продолжения карьеры

Борячук может перейти в Зарю, - источник

Фото: ФК Металлист 1925

Новина українською

Нападающий "Шахтера" Андрей Борячук, который на правах аренды выступает за "Металлист-1925", может перейти в "Зарю". Об этом сообщает сайт zaryalg.com.

Первую половину сезона Андрей провел в харьковском клубе, где был основным игроком. Однако после сборов с "Шахтером" в Турции игрок стал рассматривать другие варианты для продолжения карьеры, среди которых и "Заря".

В составе "Металлиста 1925" Борячук провел восемь матчей в УПЛ, забив три гола.

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В статье: Заря (Луганск) Шахтер (Донецк) Андрей Борячук Металлист 1925 (Харьков)
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