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Металлист 1925 – Норшеланн: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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Харьковчане проходят испытание лидером датской Суперлиги

Металлист 1925 – Норшеланн: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Металіст 1925 / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Вчера харьковчане встречались с лидером второго северомакедонского дивизиона, а менее чем через сутки состоится встреча с лидером чемпионата Дании. "Норшеланн" в местной Суперлиге лидирует и опережает ближайшего преследователя на три балла. Чемпионат Дании стартует уже через две недели, в то время как у "Металлиста 1925" будет немного больше времени на подготовку к первому официальному матчу года.

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Контрольный матч
4 февраля. Начало в 12:00
"Металлист 1925" (Харьков, Украина) - "Норшеланн" (Фарум, Дания)

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В статье: Норшелланн (Фарум) Металлист 1925 (Харьков)
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