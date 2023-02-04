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Металлист 1925 – Норшеланн: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Харьковчане проходят испытание лидером датской Суперлиги
Фото: ФК Металіст 1925 / Автор невідомий
Вчера харьковчане встречались с лидером второго северомакедонского дивизиона, а менее чем через сутки состоится встреча с лидером чемпионата Дании. "Норшеланн" в местной Суперлиге лидирует и опережает ближайшего преследователя на три балла. Чемпионат Дании стартует уже через две недели, в то время как у "Металлиста 1925" будет немного больше времени на подготовку к первому официальному матчу года.
Контрольный матч
4 февраля. Начало в 12:00
"Металлист 1925" (Харьков, Украина) - "Норшеланн" (Фарум, Дания)
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