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Рух - Домжале: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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"Рух" зимой еще не побеждал

Рух - Домжале: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Рух / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В текущем чемпионате Словении "Домжале" занимает лишь пятую строчку и отстает от лидера на 17 очков. Впрочем, от зоны Лиги конференций коллектив только на расстоянии в три балла. "Рух" нынешней зимой уже провел три спарринга, два из которых свел к нулевых ничьим и в одном уступил. Для подопечных Леонида Кучука эта встреча будет крайней на хорватском сборе.

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Контрольный матч
4 февраля. Начало в 12:00
"Рух" (Львов, Украина) - "Домжале" (Словения)

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В статье: Рух (Львов)
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