Рух - Домжале: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В текущем чемпионате Словении "Домжале" занимает лишь пятую строчку и отстает от лидера на 17 очков. Впрочем, от зоны Лиги конференций коллектив только на расстоянии в три балла. "Рух" нынешней зимой уже провел три спарринга, два из которых свел к нулевых ничьим и в одном уступил. Для подопечных Леонида Кучука эта встреча будет крайней на хорватском сборе.

Контрольный матч

4 февраля. Начало в 12:00

"Рух" (Львов, Украина) - "Домжале" (Словения)