Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рух - Домжале: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
"Рух" зимой еще не побеждал
Фото: ФК Рух / Автор невідомий
В текущем чемпионате Словении "Домжале" занимает лишь пятую строчку и отстает от лидера на 17 очков. Впрочем, от зоны Лиги конференций коллектив только на расстоянии в три балла. "Рух" нынешней зимой уже провел три спарринга, два из которых свел к нулевых ничьим и в одном уступил. Для подопечных Леонида Кучука эта встреча будет крайней на хорватском сборе.
Контрольный матч
4 февраля. Начало в 12:00
"Рух" (Львов, Украина) - "Домжале" (Словения)
Популярное сейчас
- Эвертон - Арсенал. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 04.02.2023
- Михаил Мудрик мучился один тайм, а его команда – два. АПЛ. Челси – Фулхэм 0:0
- Мудрика заменили в перерыве встречи с Фулхэмом. Английский журналист не понял почему украинца убрали
- Наконец-то прорвало. Динамо разгромило представителя второго румынского дивизиона
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка самого дорогого футболиста в истории АПЛ. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная девушка молодого таланта Динамо Волошина. ФОТО