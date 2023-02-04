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Верес - Пюник: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Первая игра ровенчан в Турции

Верес - Пюник: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

nkveres.com

UA-Футбол
Новина українською

Для "Вереса" этот поединок будет дебютным на текущем турецком сборе. До этого подопечные Юрия Вирта провели спарринг со своей юношеской командой, когда еще находились в Украине. А после перелета в Турцию коллектив только тренировался. У "Пюника" уже есть опыт игр с представителями УПЛ. В январе ереванцы провели контрольный матч с "Днепром-1" и уступили 1:3.

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Контрольный матч
4 февраля. Начало в 17:00
"Верес" (Ровно, Украина) - "Пюник" (Ереван, Армения)

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В статье: Верес (Ровно) Пюник (Ереван)
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