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Верес - Пюник: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Первая игра ровенчан в Турции
nkveres.com
Для "Вереса" этот поединок будет дебютным на текущем турецком сборе. До этого подопечные Юрия Вирта провели спарринг со своей юношеской командой, когда еще находились в Украине. А после перелета в Турцию коллектив только тренировался. У "Пюника" уже есть опыт игр с представителями УПЛ. В январе ереванцы провели контрольный матч с "Днепром-1" и уступили 1:3.
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Контрольный матч
4 февраля. Начало в 17:00
"Верес" (Ровно, Украина) - "Пюник" (Ереван, Армения)
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