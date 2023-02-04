Верес - Пюник: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Для "Вереса" этот поединок будет дебютным на текущем турецком сборе. До этого подопечные Юрия Вирта провели спарринг со своей юношеской командой, когда еще находились в Украине. А после перелета в Турцию коллектив только тренировался. У "Пюника" уже есть опыт игр с представителями УПЛ. В январе ереванцы провели контрольный матч с "Днепром-1" и уступили 1:3.

Контрольный матч

4 февраля. Начало в 17:00

"Верес" (Ровно, Украина) - "Пюник" (Ереван, Армения)