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Рух проиграл Домжале в товарищеском матче
Львовская команда пропустила на последних минутах
Фото - ФК Рух / автор невідомий
Львовский "Рух" проиграл словенскому "Домжале" в последнем товарищеском матче на зимних сборах.
Заключительный спарринг "желто-черных" на хорватском сборе в Умаге против "Домжале" завершился минимальной победой словенской команды - 3:2. Львовский клуб смогла отыграться по ходу матча, но пропустил последний гол уже на 88-й минуте. При этом в составе украинской команды голами отличились Климчук и Веремиенко.
Товарищеский матч.
4 февраля 2023 года. Умаг, Хорватия.
"Рух" (Украина) – "Домжале" (Словения) – 2:3
Голы: Веремиенко, 22; Климчук, 78 – Маркуш, 3; Сайтоски, 41; Офэнбахер, 88.
Предупреждение: Климчук, 37; Слюсар, 52; Эдсон, 59; Веремиенко, 70; Дидык, 82, Альваренга, 82.
Удаление: Эдсон, 83 (второе предупреждение).
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