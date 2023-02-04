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Рух проиграл Домжале в товарищеском матче

Премьер-лига
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Львовская команда пропустила на последних минутах

Рух проиграл Домжале в товарищеском матче

Фото - ФК Рух / автор невідомий

Новина українською

Львовский "Рух" проиграл словенскому "Домжале" в последнем товарищеском матче на зимних сборах.

Заключительный спарринг "желто-черных" на хорватском сборе в Умаге против "Домжале" завершился минимальной победой словенской команды - 3:2. Львовский клуб смогла отыграться по ходу матча, но пропустил последний гол уже на 88-й минуте. При этом в составе украинской команды голами отличились Климчук и Веремиенко.

Товарищеский матч.

4 февраля 2023 года. Умаг, Хорватия.

"Рух" (Украина) – "Домжале" (Словения) – 2:3

Голы: Веремиенко, 22; Климчук, 78 – Маркуш, 3; Сайтоски, 41; Офэнбахер, 88.

Предупреждение: Климчук, 37; Слюсар, 52; Эдсон, 59; Веремиенко, 70; Дидык, 82, Альваренга, 82.

Удаление: Эдсон, 83 (второе предупреждение).

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В статье: Рух (Львов) Домжале
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Источник:
Сайт ФК "Рух"

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