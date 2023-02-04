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Хомченовский: Мы тренируем на сборах свою психологию, чтобы в чемпионате одерживать победы

Премьер-лига
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Первый сбор криворожцев завершен

Хомченовский: Мы тренируем на сборах свою психологию, чтобы в чемпионате одерживать победы

Фото: ФК Кривбасс

Новина українською

Полузащитник "Кривбасса" Дмитрий Хомченовский поделился эмоциями после первой победы команды на сборах:

– Дмитрий, вспомни, как все произошло, что так точно пробил.

– Подхватил мяч, увидел, что вратарь немного вышел из ворот. Получился мощный удар, а затем голы в ворота соперника последовали один за другим.

– Этот матч стал последним на первом турецком сборе. Как тебе в целом игра?

– Мы очень довольны, ведь победили. Каждый матч важен по-своему. Мы тренируем на собрании свою психологию, чтобы в чемпионате одерживать победы. Эта победа для наших болельщиков. Будем работать дальше.

– “Кривбасс” забил пять голов, отличились пять разных игроков. Но это была игра Капича. Как тебе игра?

– Капич сегодня это топ. Это та игра, которую мы ждем от него. Крутезные передачи, все в восторге от его игры сегодня.

– Впереди три выходных. Команда заработала этой победой на отдых?

– Да, тренер сказал, что теперь можно немного отдохнуть. Считаю, что этого времени достаточно, чтобы восстановить силы и снова приступить к работе”, - сказал Хомченовский.

Отметим, что следующий контрольный матч "Кривбасс" проведет 8 февраля против молдавского "Шерифа".

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В статье: Дмитрий Хомченовский Кривбасс (Кривой Рог) Рифет Капич
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