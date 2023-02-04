Супряга может стать игроком Полесья – Источник

Нападающий "Динамо" Владислав Супряга может перейти в житомирское "Полесья". Об этом сообщает сайт 1927.kiev.ua.

Неделю назад речь шла об аренде житомирянами украинского форварда. Агент Супряги Иван Пироженко имеет хорошие контакты с "Полесьем", однако пока неизвестно, на какой стадии находится переговоры по аренде.

По всей вероятности, решение о переходе Владислава может быть принято после тренировочных сборов "Динамо" в Турции.

Отметим, что в этом сезоне Супряга не сыграл ни минуты за киевлян, в том числе из-за травмы. Однако в недавнем товарищеском поединке "бело-синих" нападающий отличился забитым голом.

"Полесье" в первом круге выступало в группе А Первой лиги. За 14 матчей житомирский клуб набрал 40 очков, опередив вторые "Карпаты" на 12 зачетных пунктов.