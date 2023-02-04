  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Супряга может стать игроком Полесья – Источник
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Супряга может стать игроком Полесья – Источник

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Перейдет в команду Первой лиги?

Супряга может стать игроком Полесья – Источник

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Нападающий "Динамо" Владислав Супряга может перейти в житомирское "Полесья". Об этом сообщает сайт 1927.kiev.ua.

Неделю назад речь шла об аренде житомирянами украинского форварда. Агент Супряги Иван Пироженко имеет хорошие контакты с "Полесьем", однако пока неизвестно, на какой стадии находится переговоры по аренде.

По всей вероятности, решение о переходе Владислава может быть принято после тренировочных сборов "Динамо" в Турции.

Отметим, что в этом сезоне Супряга не сыграл ни минуты за киевлян, в том числе из-за травмы. Однако в недавнем товарищеском поединке "бело-синих" нападающий отличился забитым голом.

"Полесье" в первом круге выступало в группе А Первой лиги. За 14 матчей житомирский клуб набрал 40 очков, опередив вторые "Карпаты" на 12 зачетных пунктов.

По теме
yellow-arrow
Днепр-1 избавился от звездного легионера
yellow-arrow
Тренер Жироны: Цыганков готов дебютировать
yellow-arrow
Хомченовский: Мы тренируем на сборах свою психологию, чтобы в чемпионате одерживать победы
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Полесье (Житомир) Владислав Супряга
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Джим Слэйд (Харьков)
04.02.2023 в 16:02
Пару дней назад же писали, что его какой-то турецкий топ хочет)
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде