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Тренер Жироны: Цыганков готов дебютировать

Премьер-лига
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Тренер Жироны: Цыганков готов дебютировать

Фото - ФК Жирона / автор невідомий

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Главный тренер "Жироны" Мичел ответил на вопрос, дебютирует ли украинец Виктор Циганков в ближайшем матче каталонской команды:

“Он готов дебютировать. Это топ игрок для нас, он готов к матчу. Увидим, сколько минут Цыганков получит, но Виктор может сыграть”, - сказал Мичел.

Следующий поединок "Жирона" проведет против "Валенсии" 5 февраля. Старт запланирован в 17.15. Это может быть дебютный матч для Цыганкова, ведь в предыдущих двух играх он все 180 минут просидел на скамейке для запасных.

Отметим, что "Жирона" опережает "Валенсию" в турнирной таблице чемпионата Испании на одно очко и две позиции. Каталонцы занимают 12 место, а летучие мыши – 14.

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В статье: Мичел Виктор Цыганков Жирона
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