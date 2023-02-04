Тренер Жироны: Цыганков готов дебютировать

Главный тренер "Жироны" Мичел ответил на вопрос, дебютирует ли украинец Виктор Циганков в ближайшем матче каталонской команды:

“Он готов дебютировать. Это топ игрок для нас, он готов к матчу. Увидим, сколько минут Цыганков получит, но Виктор может сыграть”, - сказал Мичел.

Следующий поединок "Жирона" проведет против "Валенсии" 5 февраля. Старт запланирован в 17.15. Это может быть дебютный матч для Цыганкова, ведь в предыдущих двух играх он все 180 минут просидел на скамейке для запасных.

Отметим, что "Жирона" опережает "Валенсию" в турнирной таблице чемпионата Испании на одно очко и две позиции. Каталонцы занимают 12 место, а летучие мыши – 14.