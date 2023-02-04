Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Жироны: Цыганков готов дебютировать
Матч уже завтра
Фото - ФК Жирона / автор невідомий
Главный тренер "Жироны" Мичел ответил на вопрос, дебютирует ли украинец Виктор Циганков в ближайшем матче каталонской команды:
“Он готов дебютировать. Это топ игрок для нас, он готов к матчу. Увидим, сколько минут Цыганков получит, но Виктор может сыграть”, - сказал Мичел.
Следующий поединок "Жирона" проведет против "Валенсии" 5 февраля. Старт запланирован в 17.15. Это может быть дебютный матч для Цыганкова, ведь в предыдущих двух играх он все 180 минут просидел на скамейке для запасных.
Отметим, что "Жирона" опережает "Валенсию" в турнирной таблице чемпионата Испании на одно очко и две позиции. Каталонцы занимают 12 место, а летучие мыши – 14.
Популярное сейчас
- Борячук может перейти в Зарю, - источник
- Нойер - об увольнении тренера вратарей Баварии: Это самая жестокая вещь, которая происходила в моей карьере
- 45 минут Мудрика, победа Динамо, заявки Шахтера и Днепра-1 на еврокубки. Главные новости за 3 февраля
- Наконец-то прорвало. Динамо разгромило представителя второго румынского дивизиона
- Суперзвезда Голливуда страстно поддерживал свою команду во время матча Кубка Англии. ФОТО
- Страница Василия Ломаченка в Instagram более недоступна для украинцев
Новости по теме
- 15:30 Прогнозы на футбол Ждем дебюта Цыганкова. Жирона - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 28.01.2023
- 20:13 Украинские Тренер Жироны: Мне казалось, что подписать Цыганкова будет сложно. Но у агента есть свои рычаги
- 17:58 Украинские Цыганков может дебютировать за Жирону в матче с Барселоной