  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Днепр-1 избавился от звездного легионера
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Днепр-1 избавился от звездного легионера

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Билл подписал контракт с бразильским клубом, куда перешел на правах аренды

Днепр-1 избавился от звездного легионера

Фото: СК Днепр-1

UA-Футбол
Новина українською

Бразильский легионер СК "Днепр-1" Билл, который не хотел выступать за команду Александра Кучера, нашел себе новую команду.

Форвард будет выступать на родите, подписав контракт с бразильской командой "Интернасьонал Лимейра", сообщает клубная пресс-служба бразильского клуба.

По официальным данным, клубы договорились об аренде нападающего. Арендное соглашение рассчитано до конца июня 2023 года. О финансовых составляющих сделки никакой информации нет.

Стоит отметить, что половину сезона Билл провел в аренде в РФШ. Бразилец провел два матча за латвийскую команду, не отличившись результативными действиями.

По теме
yellow-arrow
Новичок Шахтера сыграл против Бразилии на молодежном чемпионате Южной Америки
yellow-arrow
Динамо сыграет с лидером второго датского дивизиона
yellow-arrow
Экс-защитник Кривбаса перешел в клуб из Армении
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: СК Днепр-1 Билл
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде