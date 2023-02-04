Днепр-1 избавился от звездного легионера

Бразильский легионер СК "Днепр-1" Билл, который не хотел выступать за команду Александра Кучера , нашел себе новую команду.

Форвард будет выступать на родите, подписав контракт с бразильской командой "Интернасьонал Лимейра", сообщает клубная пресс-служба бразильского клуба.

По официальным данным, клубы договорились об аренде нападающего. Арендное соглашение рассчитано до конца июня 2023 года. О финансовых составляющих сделки никакой информации нет.

Стоит отметить, что половину сезона Билл провел в аренде в РФШ. Бразилец провел два матча за латвийскую команду, не отличившись результативными действиями.