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Днепр-1 избавился от звездного легионера
Билл подписал контракт с бразильским клубом, куда перешел на правах аренды
Фото: СК Днепр-1
Бразильский легионер СК "Днепр-1" Билл, который
Форвард будет выступать на родите, подписав контракт с бразильской командой "Интернасьонал Лимейра", сообщает клубная пресс-служба бразильского клуба.
По официальным данным, клубы договорились об аренде нападающего. Арендное соглашение рассчитано до конца июня 2023 года. О финансовых составляющих сделки никакой информации нет.
Стоит отметить, что половину сезона Билл провел в аренде в РФШ. Бразилец провел два матча за латвийскую команду, не отличившись результативными действиями.
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