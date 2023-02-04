Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо сыграет с лидером второго датского дивизиона
Новый спарринг-партнер для подопечных Мирчи Луческу
Фото: ФК Динамо / Автор невідомий
Киевское "Динамо" анонсировало проведение еще одного контрольного матча. По информации клубной пресс-службы, "бело-синие" 5 февраля встретятся с "Вайле". Стартовый свисток раздастся в 10:00 утра.
Соперник киевлян сейчас лидирует во втором по статусу дивизионе Дании. После 17 игр он имеет 37 очков и опережает ближайшего преследователя на четыре балла.
Напомним, что вчера "динамовцы" встречались с румынским клубом "Униря", также выступающим во втором по силе дивизионе своей страны. Киевляне одержали победу 5:1.
Популярное сейчас
- "Их очень много". Резников объявил о рождении танковой коалиции для Украины
- В Белгородской области случился большой пожар на заводе
- Число погибших россиян перевалило за 130 тысяч. Генштаб подытожил потери оккупантов за минувшие сутки
- Официально: Забарный перешел в клуб Английской Премьер-лиги
- Красотка дня. Эффектная девушка молодого таланта Динамо Волошина. ФОТО
- Страница Василия Ломаченка в Instagram более недоступна для украинцев