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Динамо сыграет с лидером второго датского дивизиона

Премьер-лига
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Динамо сыграет с лидером второго датского дивизиона

Фото: ФК Динамо / Автор невідомий

UA-Футбол
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Киевское "Динамо" анонсировало проведение еще одного контрольного матча. По информации клубной пресс-службы, "бело-синие" 5 февраля встретятся с "Вайле". Стартовый свисток раздастся в 10:00 утра.

Соперник киевлян сейчас лидирует во втором по статусу дивизионе Дании. После 17 игр он имеет 37 очков и опережает ближайшего преследователя на четыре балла.

Напомним, что вчера "динамовцы" встречались с румынским клубом "Униря", также выступающим во втором по силе дивизионе своей страны. Киевляне одержали победу 5:1.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Вайле
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