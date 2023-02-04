Динамо сыграет с лидером второго датского дивизиона

Киевское "Динамо" анонсировало проведение еще одного контрольного матча. По информации клубной пресс-службы, "бело-синие" 5 февраля встретятся с "Вайле". Стартовый свисток раздастся в 10:00 утра.

Соперник киевлян сейчас лидирует во втором по статусу дивизионе Дании. После 17 игр он имеет 37 очков и опережает ближайшего преследователя на четыре балла.

Напомним, что вчера "динамовцы" встречались с румынским клубом "Униря", также выступающим во втором по силе дивизионе своей страны. Киевляне одержали победу 5:1.