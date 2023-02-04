Новичок Шахтера сыграл против Бразилии на молодежном чемпионате Южной Америки

В Южной Америке сейчас проходит финальная часть чемпионата среди молодежных сборных. В ночь на субботу состоялся матч между сборными Бразилии и Венесуэлы.

Для украинского болельщика матч интересен тем, что в основе венесуэльской команды вышел новичок "Шахтера" Кевин Келси. Отыграл весь матч на позиции левого форварда, но не помог своей сборной избежать разгрома – Бразилия победила 3:0.

Для Венесуэлы это был второй матч в финальной группе – сейчас у нее один набранный балл. Отметим, что по итогам турнира четыре из шести сборных получат путевки на молодежный чемпионат мира, который состоится в этом году в Индонезии.

Напомним, что "Шахтер" объявил о трансфере Кевина Келси на этой неделе. По информации transfermarkt, горняки заплатили за футболиста венесуэльского "Минероса" один миллион евро. Келси в прошлом сезоне отыграл за клуб 24 матча и забил 5 голов.