  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Новичок Шахтера сыграл против Бразилии на молодежном чемпионате Южной Америки
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новичок Шахтера сыграл против Бразилии на молодежном чемпионате Южной Америки

Премьер-лига
(1 голосов)

Венесуэла проиграла с разгромным счетом

Новичок Шахтера сыграл против Бразилии на молодежном чемпионате Южной Америки

фото - twitter.com/kelsykevin19

Новина українською

В Южной Америке сейчас проходит финальная часть чемпионата среди молодежных сборных. В ночь на субботу состоялся матч между сборными Бразилии и Венесуэлы.

Для украинского болельщика матч интересен тем, что в основе венесуэльской команды вышел новичок "Шахтера" Кевин Келси. Отыграл весь матч на позиции левого форварда, но не помог своей сборной избежать разгрома – Бразилия победила 3:0.

Для Венесуэлы это был второй матч в финальной группе – сейчас у нее один набранный балл. Отметим, что по итогам турнира четыре из шести сборных получат путевки на молодежный чемпионат мира, который состоится в этом году в Индонезии.

Напомним, что "Шахтер" объявил о трансфере Кевина Келси на этой неделе. По информации transfermarkt, горняки заплатили за футболиста венесуэльского "Минероса" один миллион евро. Келси в прошлом сезоне отыграл за клуб 24 матча и забил 5 голов.

По теме
yellow-arrow
Верес минимально обыграл чемпиона Армении
yellow-arrow
Арендованный у Шахтера Тете отметился голом в дебютном матче за Лестер
yellow-arrow
Динамо сыграет с лидером второго датского дивизиона
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Кевин Келси
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде