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Верес минимально обыграл чемпиона Армении

Премьер-лига
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Ровенская команда стартовала на турецких сборах с победы

Верес минимально обыграл чемпиона Армении

ФК "Верес" / Автор неизвестен

Новина українською

Подопечные Юрия Вирта провели первый товарищеский поединок в рамках тренировочного собрания в Турции. Сегодня, 4 февраля ровенский "Верес" минимально обыграл чемпиона Армении "Пюник". Победу украинской команде принес гол Пасича на 74-й минуте встречи.

Контрольный матч

04 февраля 2023 года, Серик, Турция

Верес - Пюник - 1:0 (0:0)

Гол: Г.Пасич (74).

Верес: Ющишин (Коркодим, 46) - Балан, Березянский, Вовченко, Квасный (Гагун, 46), Кучеров, Тишининов (Клец, 46), Близниченко (Дахновский, 46), Лебеденко (С.Шарай, 46), Г.Пасич , Шестаков (Гайдучик, 46).

Предупреждения: Дахновский (82).

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В статье: Верес (Ровно) Пюник (Ереван)
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