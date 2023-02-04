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Колос арендовал защитника Динамо
Никита Кравченко вторую часть сезона проведет в клубе из Ковалевки
Фото: ФК Динамо Киев
Киевское "Динамо" отдало в аренду "Колосу" из Ковалевки защитника Никиту Кравченко. Об этом сообщает клубная пресс-служба "Колоса".
Никаких финансовых деталей сделки не сообщается. Арендное соглашение, вероятно, рассчитано до конца сезона украинской Премьер лиги.
Стоит отметить, что нынешней зимой "бело-синие" вернули защитника Максима Дячука из аренды в "Александрии".
Напомним, первый круг УПЛ подопечные Мирчи Луческу закончили на третьем месте турнирной таблицы, "Колос - закрепился на шестом месте первенства.
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