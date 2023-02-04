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Колос арендовал защитника Динамо

Премьер-лига
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Никита Кравченко вторую часть сезона проведет в клубе из Ковалевки

Колос арендовал защитника Динамо

Фото: ФК Динамо Киев

UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" отдало в аренду "Колосу" из Ковалевки защитника Никиту Кравченко. Об этом сообщает клубная пресс-служба "Колоса".

Никаких финансовых деталей сделки не сообщается. Арендное соглашение, вероятно, рассчитано до конца сезона украинской Премьер лиги.

Стоит отметить, что нынешней зимой "бело-синие" вернули защитника Максима Дячука из аренды в "Александрии".

Напомним, первый круг УПЛ подопечные Мирчи Луческу закончили на третьем месте турнирной таблицы, "Колос - закрепился на шестом месте первенства.

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В статье: Динамо (Киев) Колос (Ковалевка) Никита Кравченко
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