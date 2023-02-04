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Минай потерпел первое поражение на сборах в Турции
До этого была ничья и победа
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Сегодня, 4 января в рамках тренировочного сбора в Турции "Минай" провел контрольный матч против "Сараево". В итоге подопечные Владимира Шарана потерпели первое поражение в рамках этого сбора, проиграв со счетом 1:2.
Единственный мяч в составе украинской команды в этой игре на свой счет записал Твердохлеб.
До этого "Минай" расписал нулевую ничью с болгарским "Спартаком" и обыграл "Бухару" из Узбекистана.
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