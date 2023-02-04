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Минай потерпел первое поражение на сборах в Турции

Премьер-лига
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До этого была ничья и победа

Минай потерпел первое поражение на сборах в Турции

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Сегодня, 4 января в рамках тренировочного сбора в Турции "Минай" провел контрольный матч против "Сараево". В итоге подопечные Владимира Шарана потерпели первое поражение в рамках этого сбора, проиграв со счетом 1:2.

Единственный мяч в составе украинской команды в этой игре на свой счет записал Твердохлеб.

До этого "Минай" расписал нулевую ничью с болгарским "Спартаком" и обыграл "Бухару" из Узбекистана.

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В статье: ФК Сараево ФК Минай
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