Минай потерпел первое поражение на сборах в Турции

Сегодня, 4 января в рамках тренировочного сбора в Турции "Минай" провел контрольный матч против "Сараево". В итоге подопечные Владимира Шарана потерпели первое поражение в рамках этого сбора, проиграв со счетом 1:2.

Единственный мяч в составе украинской команды в этой игре на свой счет записал Твердохлеб.

До этого "Минай" расписал нулевую ничью с болгарским "Спартаком" и обыграл "Бухару" из Узбекистана.