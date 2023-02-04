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Львов сыграл в нулевую ничью с представителем Узбекистана
Команда продолжает подготовку к возобновлению сезона
Фото: ФК Львів
Сегодня, 4 февраля "Львов" в рамках турецкого тренировочных сборов провел спарринг против представителя чемпионата Узбекистана ФК "Насаф".
В итоге команды расписали нулевую ничью, ставшую второй подряд в рамках этого сбора для украинского коллектива.
Ранее "львы" разошлись миром с ФК "Железничар".
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