Львов сыграл в нулевую ничью с представителем Узбекистана

Сегодня, 4 февраля "Львов" в рамках турецкого тренировочных сборов провел спарринг против представителя чемпионата Узбекистана ФК "Насаф".

В итоге команды расписали нулевую ничью, ставшую второй подряд в рамках этого сбора для украинского коллектива.

Ранее "львы" разошлись миром с ФК "Железничар".