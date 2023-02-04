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Львов сыграл в нулевую ничью с представителем Узбекистана

Премьер-лига
(1 голосов)

Команда продолжает подготовку к возобновлению сезона

Львов сыграл в нулевую ничью с представителем Узбекистана

Фото: ФК Львів

Новина українською

Сегодня, 4 февраля "Львов" в рамках турецкого тренировочных сборов провел спарринг против представителя чемпионата Узбекистана ФК "Насаф".

В итоге команды расписали нулевую ничью, ставшую второй подряд в рамках этого сбора для украинского коллектива.

Ранее "львы" разошлись миром с ФК "Железничар".

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В статье: ФК Львов Насаф (Карши)
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