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Оживает? Супряга отличился голом во втором матче Динамо подряд. ВИДЕО

Премьер-лига
(2 голосов)

Владислав поборется за место в основе

Оживает? Супряга отличился голом во втором матче Динамо подряд. ВИДЕО

фото - ФК Динамо Київ

Новина українською

Киевское "Динамо" в воскресенье, 5 февраля, играет контрольный матч с датским "Вайле", лидирующим во втором дивизионе.

Уже на 11-й минуте встречи бело-синие открыли счет. Дубинчак выполнил подачу с левого фланга, Владислав Супряга оторвался от защитника и головой с нескольких метров переправил мяч в сетку.

Заметим, что для Супряги это второй результативный матч подряд. В пятницу Владислав забил в ворота румынской "Унири". "Динамо" тогда победило 5:1. В нынешнем сезон Супряна еще не играл официальных матчей из-за травмы.

За ходом поединка "Динамо" - "Вайле" следите с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол >>>.

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В статье: Динамо (Киев) Владислав Супряга
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