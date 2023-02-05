Закрутил под штангу. ВИДЕО, как капитан юношеской команды забил за основу Динамо

В воскресенье, 5 февраля, киевское "Динамо" обыграло датский "Вайле" в контрольном поединке со счетом 2:0. Автором второго забитого гола стал недавний лидер юношеской команды бело-синих Александр Яцык. 20-летний хавбек принял мяч перед штрафной и закрутил под стойку.

Отметим, что Яцик уже дебютировал в составе первой команды "Динамо" в официальном матче. Прошлым летом он выходил на замену в поединке против "Бенфики" в квалификации Лиги Чемпионов.

Видео обзор всего матча "Динамо" – "Вайле"