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Закрутил под штангу. ВИДЕО, как капитан юношеской команды забил за основу Динамо

Премьер-лига
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Александр Яцык в центре внимания

Закрутил под штангу. ВИДЕО, как капитан юношеской команды забил за основу Динамо

Фото - uefa.com / Автор невідомий

Новина українською

В воскресенье, 5 февраля, киевское "Динамо" обыграло датский "Вайле" в контрольном поединке со счетом 2:0. Автором второго забитого гола стал недавний лидер юношеской команды бело-синих Александр Яцык. 20-летний хавбек принял мяч перед штрафной и закрутил под стойку.

Отметим, что Яцик уже дебютировал в составе первой команды "Динамо" в официальном матче. Прошлым летом он выходил на замену в поединке против "Бенфики" в квалификации Лиги Чемпионов.

Видео обзор всего матча "Динамо" – "Вайле"

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В статье: Динамо (Киев) Александр Яцык
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