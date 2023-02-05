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Закрутил под штангу. ВИДЕО, как капитан юношеской команды забил за основу Динамо
Александр Яцык в центре внимания
Фото - uefa.com / Автор невідомий
В воскресенье, 5 февраля, киевское "Динамо" обыграло датский "Вайле" в контрольном поединке со счетом 2:0. Автором второго забитого гола стал недавний лидер юношеской команды бело-синих Александр Яцык. 20-летний хавбек принял мяч перед штрафной и закрутил под стойку.
Отметим, что Яцик уже дебютировал в составе первой команды "Динамо" в официальном матче. Прошлым летом он выходил на замену в поединке против "Бенфики" в квалификации Лиги Чемпионов.
Видео обзор всего матча "Динамо" – "Вайле"
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