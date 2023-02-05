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Александрия - Динамо Батуми: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Четвертый спарринг "горожан" в Турции

Александрия - Динамо Батуми: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

фото - УПЛ

UA-Футбол
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Руслан Ротань во главе "Александрии" провел три встречи этой зимой. Пока баланс не в пользу молодого наставника, который два поединка проиграл и одержал только одну победу. Впереди его команды вице-чемпион Грузии, "Динамо" Батуми. Этот коллектив достаточно регулярно играет с украинскими командами на сборах. В последний раз "динамовцы" спарринговались с "Ингульцом" почти год назад и победили 2:1.

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Контрольный матч
5 февраля. Начало в 16:00
"Александрия" (Украина) - "Динамо" (Батуми, Грузия)

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В статье: Динамо (Батуми) ФК Александрия
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