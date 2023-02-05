Александрия - Динамо Батуми: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Руслан Ротань во главе "Александрии" провел три встречи этой зимой. Пока баланс не в пользу молодого наставника, который два поединка проиграл и одержал только одну победу. Впереди его команды вице-чемпион Грузии, "Динамо" Батуми. Этот коллектив достаточно регулярно играет с украинскими командами на сборах. В последний раз "динамовцы" спарринговались с "Ингульцом" почти год назад и победили 2:1.

Контрольный матч

5 февраля. Начало в 16:00

"Александрия" (Украина) - "Динамо" (Батуми, Грузия)