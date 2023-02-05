  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Клейтон Шавьер приехал в гости на сборы Металлиста 1925
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клейтон Шавьер приехал в гости на сборы Металлиста 1925

Премьер-лига
(1 голосов)

Легенда харьковского футбола пообщался с игроками

Клейтон Шавьер приехал в гости на сборы Металлиста 1925

Фото: AFP / Автор – неизвестен

Новина українською

В расположение "Металлиста 1925" на собрании в Турции прибыл бывший игрок харьковского "Металлиста" Клейтон Шавьер. Об этом клуб сообщил в своем телеграмме.

В июле "Металлист 1925" начал сотрудничество с футбольной школой Шавьера, которая расположена в Бразилии. Кроме того, у Клейтона вместе с Эдмаром есть футбольное агентство.

39-летний Клейтон Шавьер выступал за "Металлист" с 2010 по 2015 год. Вместе с командой он стал серебряным призером УПЛ.

По теме
yellow-arrow
Александрия - Динамо Батуми: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Черноморец - Турон: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Закрутил под штангу. ВИДЕО, как капитан юношеской команды забил за основу Динамо
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Клейтон Шавьер Металлист 1925 (Харьков) Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде