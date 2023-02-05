Клейтон Шавьер приехал в гости на сборы Металлиста 1925

В расположение "Металлиста 1925" на собрании в Турции прибыл бывший игрок харьковского "Металлиста" Клейтон Шавьер. Об этом клуб сообщил в своем телеграмме.

В июле "Металлист 1925" начал сотрудничество с футбольной школой Шавьера, которая расположена в Бразилии. Кроме того, у Клейтона вместе с Эдмаром есть футбольное агентство.

39-летний Клейтон Шавьер выступал за "Металлист" с 2010 по 2015 год. Вместе с командой он стал серебряным призером УПЛ.