Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клейтон Шавьер приехал в гости на сборы Металлиста 1925
Легенда харьковского футбола пообщался с игроками
Фото: AFP / Автор – неизвестен
В расположение "Металлиста 1925" на собрании в Турции прибыл бывший игрок харьковского "Металлиста" Клейтон Шавьер. Об этом клуб сообщил в своем телеграмме.
В июле "Металлист 1925" начал сотрудничество с футбольной школой Шавьера, которая расположена в Бразилии. Кроме того, у Клейтона вместе с Эдмаром есть футбольное агентство.
39-летний Клейтон Шавьер выступал за "Металлист" с 2010 по 2015 год. Вместе с командой он стал серебряным призером УПЛ.
Популярное сейчас
- Мальорка - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 5.02.2023
- Дайч запретил игрокам Эвертона тренироваться в шарфах и шапках
- США сбили китайский шпионский аэростат над Каролиной. Пекин выразил протест
- 121-миллионный рекорд Челси, Жоржиньо в Арсенале, Забарный в Борнмуте. Онлайн последнего дня трансферного окна
- Популярная украинская группа Антитела выпустили песню, посвященную Бахмуту
- Красотка дня. Эффектная девушка молодого таланта Динамо Волошина. ФОТО