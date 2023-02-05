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Динамо заинтересовано в форварде из бразильской Серии С
Киевляне уже контактировали с 25-летним бразильцем
Globo.com
Бразильский портал Globo сообщает, что форвард "Профуте" Леле заинтересовал киевское "Динамо".
Команда нападающего выступает в бразильской Серии С. На данный момент 25-летний футболист выступает на правах в "Волта-Редонды".
По информации источника, руководство "бело-синих" уже контактировало с Леле.
Также на игрока претендует представитель Серии А "Васку да Гама".
В этом сезоне Леле провел 6 матчей, в которых записал на свой счет 7 голов и 2 результативных передачи.
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Источник:Globo
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