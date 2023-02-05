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Динамо заинтересовано в форварде из бразильской Серии С

Премьер-лига
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Киевляне уже контактировали с 25-летним бразильцем

Динамо заинтересовано в форварде из бразильской Серии С

Globo.com

Новина українською

Бразильский портал Globo сообщает, что форвард "Профуте" Леле заинтересовал киевское "Динамо".

Команда нападающего выступает в бразильской Серии С. На данный момент 25-летний футболист выступает на правах в "Волта-Редонды".

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По информации источника, руководство "бело-синих" уже контактировало с Леле.

Также на игрока претендует представитель Серии А "Васку да Гама".

В этом сезоне Леле провел 6 матчей, в которых записал на свой счет 7 голов и 2 результативных передачи.

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
Globo

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