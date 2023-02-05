Основной голкипер Зари получил тяжелую травму и в этом сезоне уже не сыграет

Голкипер луганской "Зари" Дмитрий Мацапура больше не поможет своей команде в текущем сезоне.

Пресс-служба луганского клуба намекнула, что вратарь получил травму во время сборов, которые первая команда сейчас проводит в Турции. Какое же повреждение получил Мацапура, в клубе скрывают. В то же время известно, что в ближайшее время Дмитрию предстоит операция, после чего начнется реабилитационный период.

Отметим, что Дмитрий Мацапура в текущем сезоне отыграл больше всех среди голкиперов "Зари". На его счету 17 матчей во всех турнирах и 25 пропущенных.