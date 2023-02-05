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Черноморец одолел новичка узбекистанской Суперлиги

Премьер-лига
(1 голосов)

Вторая подряд победа "моряков"

Черноморец одолел новичка узбекистанской Суперлиги

Фото: ФК Чорноморець / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Одесский "Черноморец" в очередном контрольном матче на турецком сборе одолел узбекистанский клуб "Турон". Этот коллектив в прошлом сезоне завоевал повышение в классе и следующий начнет в Суперлиге.

Матч подарил сразу шесть голов. Четыре из них на свой счет записали одесситы: Алефиренко, Наумец, Ермаков и Селин. Впрочем, дважды "Черноморец" тоже пропустил.

Отметим, что это был седьмой контрольный матч подопечных Романа Григорчука этой зимой. На данный момент у команды три победы, одна ничья и три поражения.

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Контрольный матч
5 февраля
"Черноморец" (Одесса, Украина) – "Турон" (Яйпан, Узбекистан) 4:2
Голы: Алефиренко 8, Наумец 52, Ермаков 76, Селин 84 - Норбеков 19, Муртозаев 57 (пен.).
"Черноморец": Непогодов (Варакута 70), Гучек (Селин 46), Салюк, Путря (Билый 70), Ермаков, Васильев (Задоя 62), Кузык (Кубемба 46), Брагару (Черткоев 85), Штогрин, Наумец (Плакса 85), Алефиренко (Бадибанга 62).
Предупреждение: Штогрин 22 - Абдурашидов 6, Тошмирзаев 18.

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В статье: Черноморец (Одесса)
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