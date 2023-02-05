Черноморец одолел новичка узбекистанской Суперлиги

Одесский "Черноморец" в очередном контрольном матче на турецком сборе одолел узбекистанский клуб "Турон". Этот коллектив в прошлом сезоне завоевал повышение в классе и следующий начнет в Суперлиге.

Матч подарил сразу шесть голов. Четыре из них на свой счет записали одесситы: Алефиренко, Наумец, Ермаков и Селин. Впрочем, дважды "Черноморец" тоже пропустил.

Отметим, что это был седьмой контрольный матч подопечных Романа Григорчука этой зимой. На данный момент у команды три победы, одна ничья и три поражения.

Контрольный матч

5 февраля

"Черноморец" (Одесса, Украина) – "Турон" (Яйпан, Узбекистан) 4:2

Голы: Алефиренко 8, Наумец 52, Ермаков 76, Селин 84 - Норбеков 19, Муртозаев 57 (пен.).

"Черноморец": Непогодов (Варакута 70), Гучек (Селин 46), Салюк, Путря (Билый 70), Ермаков, Васильев (Задоя 62), Кузык (Кубемба 46), Брагару (Черткоев 85), Штогрин, Наумец (Плакса 85), Алефиренко (Бадибанга 62).

Предупреждение: Штогрин 22 - Абдурашидов 6, Тошмирзаев 18.