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Колос разгромно проиграл команде второй австрийской лиги
Дебютный спарринг ковалевцев в Турции стал провальным по результату
Фото: ФК Колос / Автор невідомий
В своем стартовом контрольном матче на сборах в Турции "Колос" проиграл с разницей в пять мячей представителю второй лиги Австрии. На результативные удары соперника ковалевцы не ответили ни одним.
Свой состав на эту игру пресс-служба ковалевцев скрыла.
Отметим, что для "Колоса" это только второй спарринг этой зимой. Ранее команда проиграла представителю Первой лиги Украины, "Диназу", 1:2. 10 февраля подопечные Ярослава Вишняка сыграют с грузинским "Самгурали".
Контрольный матч
5 февраля
"Колос" (Ковалевка, Украина) - "Блау Вайс" (Линц, Австрия) 0:5
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