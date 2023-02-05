Колос разгромно проиграл команде второй австрийской лиги

В своем стартовом контрольном матче на сборах в Турции "Колос" проиграл с разницей в пять мячей представителю второй лиги Австрии. На результативные удары соперника ковалевцы не ответили ни одним.

Свой состав на эту игру пресс-служба ковалевцев скрыла.

Отметим, что для "Колоса" это только второй спарринг этой зимой. Ранее команда проиграла представителю Первой лиги Украины, "Диназу", 1:2. 10 февраля подопечные Ярослава Вишняка сыграют с грузинским "Самгурали".

Контрольный матч

5 февраля

"Колос" (Ковалевка, Украина) - "Блау Вайс" (Линц, Австрия) 0:5