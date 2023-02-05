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Колос разгромно проиграл команде второй австрийской лиги

Премьер-лига
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Дебютный спарринг ковалевцев в Турции стал провальным по результату

Колос разгромно проиграл команде второй австрийской лиги

Фото: ФК Колос / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В своем стартовом контрольном матче на сборах в Турции "Колос" проиграл с разницей в пять мячей представителю второй лиги Австрии. На результативные удары соперника ковалевцы не ответили ни одним.

Свой состав на эту игру пресс-служба ковалевцев скрыла.

Отметим, что для "Колоса" это только второй спарринг этой зимой. Ранее команда проиграла представителю Первой лиги Украины, "Диназу", 1:2. 10 февраля подопечные Ярослава Вишняка сыграют с грузинским "Самгурали".

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Контрольный матч
5 февраля
"Колос" (Ковалевка, Украина) - "Блау Вайс" (Линц, Австрия) 0:5

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В статье: Колос (Ковалевка)
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