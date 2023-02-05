Агент Супряги опроверг переход игрока в Полесье

Нападающий киевского "Динамо" Владислав Супряга не будет переходить в "Полесье". Об этом сообщил агент игрока Александр Яковенко в комментарии FanDay.net.

Напомним, ранее появилась информация о возможном переходе нападающего в лагень одного из главных претендентов на выход в УПЛ, "Полесье". Речь шла об аренде форварда.

Владислав Супряга летом вернулся в "Динамо" после аренды в "Сампдории". В этом сезоне он еще не провел ни одного матча. Главной причиной отсутствия игровой практики во второй половине 2022-го стала травма – реабилитация заняла несколько месяцев.