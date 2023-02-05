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Агент Супряги опроверг переход игрока в Полесье
Похоже, форвард останется в "Динамо"
Фото: ФК Динамо / Автор невідомий
Нападающий киевского "Динамо"
Напомним, ранее появилась информация о возможном переходе нападающего в лагень одного из главных претендентов на выход в УПЛ, "Полесье". Речь шла об аренде форварда.
Владислав Супряга летом вернулся в "Динамо" после аренды в "Сампдории". В этом сезоне он еще не провел ни одного матча. Главной причиной отсутствия игровой практики во второй половине 2022-го стала травма – реабилитация заняла несколько месяцев.
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