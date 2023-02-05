Александрия уступила вице-чемпиону Грузии

Для "Александрии" эта игра была четвертой на турецком сборе. На этот раз ее соперником стала вторая команда последнего чемпионата Грузии, "Динамо" из Батуми.

В первом тайме забивали только игроки "Динамо" – 0:2. После перерыва "горожане" отличились трижды. Однако, если Волошин и Рыбалко забили в ворота соперников, то Бондаренко – в собственные. В итоге команда Руслана Ротаня уступила 2:4.

Следующего спарринг-партнера "Александрия" еще не объявляла.

Контрольный матч

5 февраля

"Александрия" (Украина) - "Динамо" (Батуми, Грузия) 2:4

Голы: Волошин 51, Рыбалка 79 - Мамучашвили 37, Рехвиашвили 44, Бондаренко 64 (авт.), Бидзинашвили 85

"Александрия" (старт первого тайма): Горох, Бабогло, Ковалец, Авагимян, Третьяков, Мирошниченко, Цуриков, Михайленко, Мустафаев, игрок на просмотре, Логинов.

"Александрия" (запасные в первом тайме): Шевченко, Мельник, Шулянский, Скорко.

"Александрия" (старт второго тайма): Ермаков, Мельник, Дрышлюк, Волошин, Кожушко, Шулянский, Билошевский, Скорко, Копына, Рыбалка, Бондаренко.

"Александрия" (запасные во втором тайме): Шевченко, Авагимян, Демченко, Мустафаев.