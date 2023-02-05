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Львов взял в аренду бразильского защитника
Хигор Габриэль переезжает в Украину
Фото: sabahfc.az / Автор невідомий
Бразильский защитник Хигор Габриэль в ближайшие полгода проведет в украинской Премьер-лиге.
Азербайджанский "Сабах", которому принадлежит футболист, сообщил, что "сине-золотые львы" взяли Габриэля в аренду.
23-летний бразилец выступает на позиции центрального защитника. "Сабах" его подписал в феврале 2022 года, а летом отдал в аренду минскому "Динамо". После шести месяцев в Беларуси он вернулся в "Сабах" и снова отправляется в аренду.
Отметим, что Габриэль станет шестым новичком львовян этой зимой. Ранее клуб подписывал опытных Дитятьева, Эсеолу, Богунова, Рыбку и Алибекова. Таблицу трансферов клубов УПЛ смотрите
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