"Никаких проблем я не чувствую". Тренер Металлиста прокомментировал финансовую ситуацию клуба

Новоиспеченный тренер "Металлиста" Перица Огненович прокомментировал ситуацию внутри харьковского клуба.

"Нестабильная ситуация с финансированием? Я сейчас сконцентрирован на работе. Никаких проблем в клубе я сейчас не чувствую. Мы находимся на тренировочном сборе в Турции, здесь созданы все условия для качественной работы.

Меня приглашали в одну боснийскую команду, но я там так и не стал тренером. Команда вылетела во вторую лигу, потом начался коронавирус, я не захотел там работать. До этого я тренировал юношескую сборную Сербии (U-17) и "Црвену Звезду" (U-19). "Металлист" – лучший клуб, который я тренировал в своей карьере", - заявил Огненович.

Напомним, что ранее были слухи о прекращении финансирования команды со стороны Александра Ярославского. Позже данная информация была опровергнута клубом.

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По итогам первого полугодия харьковский клуба занимает 11-е место в УПЛ.