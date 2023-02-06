Динамо – Шкендия: смотреть онлайн прямая трансляция контрольного матча

Киевляне завершают свою подготовку к весенней части сезона. В последних двух матчах коллектив Мирчи Луческу наконец-то начал побеждать. Сначала динамовцы разгромили "Унирю" (5:1), а затем обыграли "Вайле" (2:0). Сегодняшний соперник украинцев – северомакедонская "Шкендия". В нынешнем чемпионате "Шкендия" идет на третьем месте. Для "бело-синих" это будет шестой спарринг в этом году.

Контрольный матч

6 февраля. Начало в 16:00

"Динамо" (Украина) - "Шкендия" (Северная Македония)