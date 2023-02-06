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Динамо – Шкендия: смотреть онлайн прямая трансляция контрольного матча

Премьер-лига
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Прямая трансляция матча "Динамо" – "Шкендия", 6 февраля 2023

Динамо – Шкендия: смотреть онлайн прямая трансляция контрольного матча

Фото: ФК Динамо / Автор невідомий

Новина українською

Киевляне завершают свою подготовку к весенней части сезона. В последних двух матчах коллектив Мирчи Луческу наконец-то начал побеждать. Сначала динамовцы разгромили "Унирю" (5:1), а затем обыграли "Вайле" (2:0). Сегодняшний соперник украинцев – северомакедонская "Шкендия". В нынешнем чемпионате "Шкендия" идет на третьем месте. Для "бело-синих" это будет шестой спарринг в этом году.

Контрольный матч
6 февраля. Начало в 16:00
"Динамо" (Украина) - "Шкендия" (Северная Македония)

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В статье: Динамо (Киев) Шкендия (Тетово)
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