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Динамо – Шкендия: смотреть онлайн прямая трансляция контрольного матча
Прямая трансляция матча "Динамо" – "Шкендия", 6 февраля 2023
Фото: ФК Динамо / Автор невідомий
Киевляне завершают свою подготовку к весенней части сезона. В последних двух матчах коллектив Мирчи Луческу наконец-то начал побеждать. Сначала динамовцы разгромили "Унирю" (5:1), а затем обыграли "Вайле" (2:0). Сегодняшний соперник украинцев – северомакедонская "Шкендия". В нынешнем чемпионате "Шкендия" идет на третьем месте. Для "бело-синих" это будет шестой спарринг в этом году.
Контрольный матч
6 февраля. Начало в 16:00
"Динамо" (Украина) - "Шкендия" (Северная Македония)
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