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В Турции случилось масштабное землетрясение - под угрозой турнир с участием украинских клубов

Премьер-лига
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В Турции случилось масштабное землетрясение - под угрозой турнир с участием украинских клубов

Фото: НК Верес

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня ночью в Турции и Сирии случилось масштабное землетрясение, в результате которого погибло около пятьсот человек. Помимо этого, данное ужасное событие может отразиться на футболе.

На шестое февраля запланирован первый матч турнира Winter Cup, в котором играют украинские "Ворскла", "Верес", "Полесье", а также эстонская "Левадия". Ситуацию прокомментировал организатор турнира Александр Денисов.

"Пока все эти ужасные события никак не влияют на проведение турнира, у нас все идет по плану. Но мы ждем на официальную позицию турецких властей, все может измениться в любую минуту", – рассказал Денисов в интервью FanDay.

Отметим, что на сегодня запланирован матч-открытие между "Полесьем" и "Ворсклой". Время начало игры - 18:30. Также напомним, что первый матч прошлогоднего турнира Winter Cup так же был перенесен на сутки из-за плохой погоды.

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В статье: Ворскла (Полтава) Полесье (Житомир)
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Источник:
FanDay

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