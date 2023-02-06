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В Турции случилось масштабное землетрясение - под угрозой турнир с участием украинских клубов
История повторяется?
Фото: НК Верес
Сегодня ночью в Турции и Сирии случилось масштабное землетрясение, в результате которого погибло около пятьсот человек. Помимо этого, данное ужасное событие может отразиться на футболе.
На шестое февраля запланирован первый матч турнира Winter Cup, в котором играют украинские "Ворскла", "Верес", "Полесье", а также эстонская "Левадия". Ситуацию прокомментировал организатор турнира Александр Денисов.
"Пока все эти ужасные события никак не влияют на проведение турнира, у нас все идет по плану. Но мы ждем на официальную позицию турецких властей, все может измениться в любую минуту", – рассказал Денисов в интервью FanDay.
Отметим, что на сегодня запланирован матч-открытие между "Полесьем" и "Ворсклой". Время начало игры - 18:30. Также напомним, что первый матч прошлогоднего турнира Winter Cup так же был перенесен на сутки из-за плохой погоды.
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