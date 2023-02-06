В Турции случилось масштабное землетрясение - под угрозой турнир с участием украинских клубов

Сегодня ночью в Турции и Сирии случилось масштабное землетрясение, в результате которого погибло около пятьсот человек. Помимо этого, данное ужасное событие может отразиться на футболе.

На шестое февраля запланирован первый матч турнира Winter Cup, в котором играют украинские "Ворскла", "Верес", "Полесье", а также эстонская "Левадия". Ситуацию прокомментировал организатор турнира Александр Денисов.

"Пока все эти ужасные события никак не влияют на проведение турнира, у нас все идет по плану. Но мы ждем на официальную позицию турецких властей, все может измениться в любую минуту", – рассказал Денисов в интервью FanDay.

Отметим, что на сегодня запланирован матч-открытие между "Полесьем" и "Ворсклой". Время начало игры - 18:30. Также напомним, что первый матч прошлогоднего турнира Winter Cup так же был перенесен на сутки из-за плохой погоды.