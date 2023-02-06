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Ингулец - Македония ГП: смотреть онлайн, видеотрансляция

Премьер-лига
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"Козаки" в 2023-м не проигрывали

Ингулец - Македония ГП: смотреть онлайн, видеотрансляция

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UA-Футбол
Новина українською

Петровский "Ингулец" продолжает набирать форму перед возобновлением сезона. "Казаки" зимой сменили тренера, назначив главным опытного и именитого Сергея Ковальца. Задача у клуба простая - остаться в УПЛ на следующий сезон, а для этого нужно набрать форму на сборах. Сегодня "желто-красные" проведут игру против клуба "Македония ГП".

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"Ингулец" 14:00 "Македония ГП"

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В статье: Ингулец (Петрово) Македония Герче Петров (Скопье)
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