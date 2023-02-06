Лонвейк приносит победу Динамо над Шкендией

В шестом контрольном матче в этом году "Динамо" встречалось с "Шкендией". Игра проходила в турецкой Анталии. В предыдущих двух спаррингах коллектив Мирчи Луческу наконец-то начал побеждать. Сначала динамовцы разгромили "Унирю" (5:1), а затем обыграли "Вайле" (2:0). Сегодняшний соперник украинцев – северомакедонская "Шкендия", которая в нынешнем чемпионате идет на третьем месте.

Стартовый состав "Динамо" был далек от оптимального. Обращает на себя внимание участие в игре Кирилла Пашко – 16-летнего футболиста, который в текущем сезоне выступал за юношескую команду "Зари" на правах аренды.

В первой половине встречи команды не порадовали зрителей яркими моментами. На 30-й минуте футболисты "Шкендии" все же должны были открывать счет. После подачи с углового киевляни оставили наедине Рамадани, но он попал в штангу. Казалось, что до перерыва в нашей игре голов не будет, но соперники украинцев умудрились сами создать проблемы. Гармаш перед чужим штрафным перехватил передачу голкипера и отдал на Лонвейка, а тот издали пробил в левый свободный угол - 1:0.

Сразу после перерыва Мирча Луческу провел девять замен. Во втором тайме интереснее играла команда из Тетово. Стоит отдать должное Руслану Нещерету, который парировал удар Хасани и спас киевлян от пропущенного гола. Сравнить счет футболисты "Шкендии" так и не смогли. Игра завершилась минимальной победой "Динамо" – 1:0.

Контрольный матч

"Динамо" (Украина) - "Шкендия" (Северная Македония) 1:0

Голы: Лонвейк (45)

"Динамо" (стартовый состав): Нещерет - Дубинчак, Боль, Дячук, Караваев - Андриевский, Гармаш, Лонвейк, Пашко, Кабаев - Пономаренко

"Динамо" (2 тайм): Нещерет - Малыш, Бурда, Попов, Дубинчак - Царенко, Сидорчук, Василец - Бенито, Горбач, Волошин.

"Шкендия" (стартовый состав): Захов - Максимов, Хасани, Бейтуллай, Велия - Тотре, Р. Рамадани, Дита - Шала, Милев, Чинари.