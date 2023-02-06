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Команде так и не помог. Легионер Днепра-1 нашел новый клуб в Польше

Премьер-лига
(1 голосов)

Говорят, что уже все согласовано

Команде так и не помог. Легионер Днепра-1 нашел новый клуб в Польше

Фото: СК Днепр-1

UA-Футбол
Новина українською

Легионер "Днепра-1" Марк Гуаль покинет клуба, так и не дебютировав за команду в официальных встречах.

Как сообщает портал Meczyki.pl, уже в ближайшее время игрок подпишет полноценный контракт с "Легией". Сделка будет рассчитана на три с половиной года, а новому клубу он достанется бесплатно.

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Днепряне подписали испанца зимой 2022-го, однако из-за начала военных действий на территории Украины, дебютировать за команду он не успел. Весной 2022-го он отправился в аренду в "Ягеллонию", за которую в сумме отыграл 27 игр и отметился 14 голевыми действиями (11+3).

На данный момент "Легия", которая и станет будущим клубом Гуаля, идет на втором месте в польском первенстве. В их составе играет украинец Игорь Харатин.

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В статье: Легия (Варшава) СК Днепр-1 Марк Гуаль
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Источник:
Meczyki.pl

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