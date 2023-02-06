Команде так и не помог. Легионер Днепра-1 нашел новый клуб в Польше

Легионер "Днепра-1" Марк Гуаль покинет клуба, так и не дебютировав за команду в официальных встречах.

Как сообщает портал Meczyki.pl, уже в ближайшее время игрок подпишет полноценный контракт с "Легией". Сделка будет рассчитана на три с половиной года, а новому клубу он достанется бесплатно.

Днепряне подписали испанца зимой 2022-го, однако из-за начала военных действий на территории Украины, дебютировать за команду он не успел. Весной 2022-го он отправился в аренду в "Ягеллонию", за которую в сумме отыграл 27 игр и отметился 14 голевыми действиями (11+3).

На данный момент "Легия", которая и станет будущим клубом Гуаля, идет на втором месте в польском первенстве. В их составе играет украинец Игорь Харатин.