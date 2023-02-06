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Команде так и не помог. Легионер Днепра-1 нашел новый клуб в Польше
Говорят, что уже все согласовано
Фото: СК Днепр-1
Легионер "Днепра-1" Марк Гуаль покинет клуба, так и не дебютировав за команду в официальных встречах.
Как сообщает портал Meczyki.pl, уже в ближайшее время игрок подпишет полноценный контракт с "Легией". Сделка будет рассчитана на три с половиной года, а новому клубу он достанется бесплатно.
Днепряне подписали испанца зимой 2022-го, однако из-за начала военных действий на территории Украины, дебютировать за команду он не успел. Весной 2022-го он отправился в аренду в "Ягеллонию", за которую в сумме отыграл 27 игр и отметился 14 голевыми действиями (11+3).
На данный момент "Легия", которая и станет будущим клубом Гуаля, идет на втором месте в польском первенстве. В их составе играет украинец Игорь Харатин.
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