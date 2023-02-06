Официально: Товарищеский турнир Winter Cup был перенесен

Как мы сообщали ранее, прошедшей ночью в Турции произошло серьезное землетрясение, которое унесло жизни по меньшей мере 500 людей.

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Из-за данного события был перенесен старт товарищеского турнира Winter Cup. Об этом в свои социальных сетях сообщил организатор соревнования Александр Денисов.

По его словам, турнир смещается на четыре дня. Матч-открытие, в котором сойдутся "Полесье" и "Ворскла" пройдет десятого февраля.

Напомним, что также в соревновании принимают участие "Верес" и эстонская "Левадия".