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Официально: Товарищеский турнир Winter Cup был перенесен
Из-за масштабного землетрясения
Фото: ФК Полесье
Как мы сообщали ранее, прошедшей ночью в Турции произошло серьезное землетрясение, которое унесло жизни по меньшей мере 500 людей.
Из-за данного события был перенесен старт товарищеского турнира Winter Cup. Об этом в свои социальных сетях сообщил организатор соревнования Александр Денисов.
По его словам, турнир смещается на четыре дня. Матч-открытие, в котором сойдутся "Полесье" и "Ворскла" пройдет десятого февраля.
Напомним, что также в соревновании принимают участие "Верес" и эстонская "Левадия".
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