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Официально: Товарищеский турнир Winter Cup был перенесен

Премьер-лига
(1 голосов)

Из-за масштабного землетрясения

Официально: Товарищеский турнир Winter Cup был перенесен

Фото: ФК Полесье

UA-Футбол
Новина українською

Как мы сообщали ранее, прошедшей ночью в Турции произошло серьезное землетрясение, которое унесло жизни по меньшей мере 500 людей.

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Из-за данного события был перенесен старт товарищеского турнира Winter Cup. Об этом в свои социальных сетях сообщил организатор соревнования Александр Денисов.

По его словам, турнир смещается на четыре дня. Матч-открытие, в котором сойдутся "Полесье" и "Ворскла" пройдет десятого февраля.

Напомним, что также в соревновании принимают участие "Верес" и эстонская "Левадия".

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В статье: Ворскла (Полтава) Александр Денисов Верес (Ровно) ФКИ Левадия (Таллинн) Полесье (Житомир)
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