Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Не играл полгода. Верес подписал контракт с 25-летним защитником
0.5 + 2
Фото: ФК Карпаты
Ровенский "Верес" объявил о подписании четвертого зимнего новичка. Об этом передает официальный сайт клуба.
Полугодовой контракт с клубом подписал 25-летний Александр Маткобожик. Что интересно, в сделке есть опция продления контракта еще на два года.
Последние полгода Маткобожик провел без клуба, не сумев найти команду после ухода из "Карпат". Помимо львовского коллектива, защитник успел поиграть за "Минай" и "Зирку".
Отметим, что ныне "Верес" занимает десятое место в УПЛ.
Популярное сейчас
- Жирный улов. ВСУ ликвидировали российского генерал-майора, отправившегося на фронт добровольцем
- Разблокирована очередная тысяча оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 5 февраля
- ВСУ нанесли 17 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб
- Спарринг между Полесьем и Динамо не состоится - названа причина
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка самого дорогого футболиста в истории АПЛ. ФОТО
- Суперзвезда Голливуда страстно поддерживал свою команду во время матча Кубка Англии. ФОТО