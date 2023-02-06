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Не играл полгода. Верес подписал контракт с 25-летним защитником

Премьер-лига
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Не играл полгода. Верес подписал контракт с 25-летним защитником

Фото: ФК Карпаты

UA-Футбол
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Ровенский "Верес" объявил о подписании четвертого зимнего новичка. Об этом передает официальный сайт клуба.

Полугодовой контракт с клубом подписал 25-летний Александр Маткобожик. Что интересно, в сделке есть опция продления контракта еще на два года.

Последние полгода Маткобожик провел без клуба, не сумев найти команду после ухода из "Карпат". Помимо львовского коллектива, защитник успел поиграть за "Минай" и "Зирку".

Отметим, что ныне "Верес" занимает десятое место в УПЛ.

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В статье: Верес (Ровно) Александр Маткобожик
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