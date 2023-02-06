Наставник Металлиста: Думаю, усиление состава еще будет

Новоиспеченный тренер "Металлиста" Перица Огненович рассказал о возможном усилении состава клуба, а также о задачах на второе полугодие.

"Мы смотрим некоторых игроков. Те же Маткобожик (сегодня перешел в "Верес"), Николишин и Угочукве уже у нас на просмотре, решение по ним будет принято на финальном этапе сборов. Думаю, усиление еще будет. Но сейчас я еще смотрю на тех футболистов, которые есть в Металлисте, на какой позиции каждый из них может быть максимально полезен.

Задача – подняться на несколько позиций по сравнению с тем местом, на котором Металлист закончил первую часть сезона. Нам надо играть в быстрый атакующий футбол, быть более конкретными при реализации голевых моментов.

Сейчас в турнирной таблице большая плотность. Можно как подняться на еврокубковые места, так и оказаться в опасной зоне. Как тренер, я хочу поставить команде хорошую игру и занять как можно более высокую позицию в таблице", - заявил сербский специалист в интервью FanDay.

Напомним, что на зимнюю паузу харьковчане ушли 11-м месте.