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Источник: Днепр-1 оставил у себя двух игроков Металлиста

Премьер-лига
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Клуб брал их с собой на сборы

Источник: Днепр-1 оставил у себя двух игроков Металлиста

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
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Нынешней зимой "Днепр-1" взял многих лидеров "Металлиста" на сборы в Турцию. Те, в свою очередь, должны были впечатлить тренера лидера УПЛ, дабы остаться в команде.

По данным ТаТоТаке, это удалось сделать двух игрокам. Источник передает, что Вячеслав Танковский и Евгений Подлепенец останутся в днепрянами на ближайшие полгода.

Оба будут играть за новый клуб на правах аренды. Интересно, что контракты хавбека и вингера истекают летом, то есть через полгода они получат статус свободных агентов.

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"Днепр-1" лидирует в УПЛ по итогам первого полугодия, "Металлист" идет на 11-м месте.

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В статье: Вячеслав Танковский СК Днепр-1 Металлист (Харьков) Евгений Подлепенец
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