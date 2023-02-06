Источник: Днепр-1 оставил у себя двух игроков Металлиста

Нынешней зимой "Днепр-1" взял многих лидеров "Металлиста" на сборы в Турцию. Те, в свою очередь, должны были впечатлить тренера лидера УПЛ, дабы остаться в команде.

По данным ТаТоТаке, это удалось сделать двух игрокам. Источник передает, что Вячеслав Танковский и Евгений Подлепенец останутся в днепрянами на ближайшие полгода.

Оба будут играть за новый клуб на правах аренды. Интересно, что контракты хавбека и вингера истекают летом, то есть через полгода они получат статус свободных агентов.

"Днепр-1" лидирует в УПЛ по итогам первого полугодия, "Металлист" идет на 11-м месте.