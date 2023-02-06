Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Источник: Днепр-1 оставил у себя двух игроков Металлиста
Клуб брал их с собой на сборы
Фото: Александр Приходько
Нынешней зимой "Днепр-1" взял многих лидеров "Металлиста" на сборы в Турцию. Те, в свою очередь, должны были впечатлить тренера лидера УПЛ, дабы остаться в команде.
По данным ТаТоТаке, это удалось сделать двух игрокам. Источник передает, что Вячеслав Танковский и Евгений Подлепенец останутся в днепрянами на ближайшие полгода.
Оба будут играть за новый клуб на правах аренды. Интересно, что контракты хавбека и вингера истекают летом, то есть через полгода они получат статус свободных агентов.
"Днепр-1" лидирует в УПЛ по итогам первого полугодия, "Металлист" идет на 11-м месте.
Популярное сейчас
- FT: РФ готовит масштабное наступление в ближайшие 10 дней, Киев получил надежные данные разведки
- Разблокирована очередная тысяча оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 5 февраля
- ВСУ нанесли 17 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб
- Днепр-1 избавился от звездного легионера
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка самого дорогого футболиста в истории АПЛ. ФОТО
- Суперзвезда Голливуда страстно поддерживал свою команду во время матча Кубка Англии. ФОТО