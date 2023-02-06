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Шахтер: Ситуация с землетрясением в Турции не повлияла на расписание команды

Премьер-лига
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Подготовка идет по плану

Шахтер: Ситуация с землетрясением в Турции не повлияла на расписание команды

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

В "Шахтере" заявили, что землетрясение в Турции не отразилось на тренировочном процессе команды

"Ночью ощущались толчки в отеле, некоторые игроки проснулись от этого. Но в целом ситуация с землетрясением в Турции не повлияла на расписание команды. Утром состоялась тренировка по графику, "Шахтер" продолжает подготовку", - сказали в прес-службе "горняков".

Напомним, что на послезавтра, 8 февраля, у "Шахтера" запланированы два товарищеских матча - против "Сараево" (начало – 10:00) и тбилисского "Динамо" (16.30).

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Источник: В ближайшее время Ярмоленко не будет в Динамо. Аль-Айн хочет продлить игрока
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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
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