Шахтер: Ситуация с землетрясением в Турции не повлияла на расписание команды

В " Шахтере " заявили, что землетрясение в Турции не отразилось на тренировочном процессе команды

"Ночью ощущались толчки в отеле, некоторые игроки проснулись от этого. Но в целом ситуация с землетрясением в Турции не повлияла на расписание команды. Утром состоялась тренировка по графику, "Шахтер" продолжает подготовку", - сказали в прес-службе "горняков".

Напомним, что на послезавтра, 8 февраля, у "Шахтера" запланированы два товарищеских матча - против "Сараево" (начало – 10:00) и тбилисского "Динамо" (16.30).