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Клейтон Шавьер: У Эдмара в Металлисте 1925 все получится
Легенда харьковского футбола посетил тренировочный лагерь Металлиста 1925 в Турции
metalist1925.com
Партнер "
- Клейтон, расскажите, пожалуйста, что вы вообще знаете о клубе "Металлист 1925", что можете сказать о нашей команде?
- Когда я закончил карьеру, то среди других дел начал следить за клубом "Металлист 1925", который возник в не чужом мне Харькове. Конечно, когда к клубу присоединился Эдмар, я стал чаще смотреть матчи. Я вижу, что у "Металлиста 1925" есть амбиции стать действительно хорошим клубом.
- Какова была ваша реакция, когда узнали, что Эдмара назначили тренером "М1925"?
– Я очень обрадовался, хотя это и стало для меня сюрпризом. Желаю Эдмару успехов, я знаю, какой это хороший человек. Он мой друг, и я знаю, что у него все полуится. Потому что он отдается делу, которым занимается на все 100.
– Летом было договорено о сотрудничестве между "Металлистом 1925" с вашей академией. Расскажите об этом сотрудничестве? Что можете сказать об Игоре Ногейре и Лео Казаесе?
– Проект, который есть у нас в Бразилии – академия. Я об этом думал еще до того, как окончить карьеру. Конечно, мы хотим выращивать качественных футболистов. Что касается Игоря и Лео – это молодые футболисты, мы верим, что у них есть потенциал, чтобы стать искусными игроками, которые будут играть на высоком уровне. Как раньше здесь играли мы с Эдмаром.
– Каковы дальнейшие перспективы этого сотрудничества?
- Хочется, чтобы это сотрудничество было плодотворным. Чтобы это работало в обе стороны. Будем делать все необходимое, чтобы выращивать футболистов, которые будут попадать в частности с "Металлистом 1925" в еврокубки.
– Последний год был очень тяжелым для Украины, как вы реагировали на новости из нашей страны?
- С первых дней, когда началась полномасштабная война, я слежу за всеми событиями. Очень грустно, больно, что так происходит. Очень волнуюсь, потому что очень много друзей остается в Украине. Хочется, чтобы война поскорее закончилась. От меня - только всяческая поддержка Украины.
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