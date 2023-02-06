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Луческу - о землетрясении в Турции: Я не паниковал, но вспомнил Бухарест 1977-го

Премьер-лига
(2 голосов)

Землетрясение несколько чувствовалось и в лагере Динамо

Луческу - о землетрясении в Турции: Я не паниковал, но вспомнил Бухарест 1977-го

Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - Ю.Юрьев

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал землетрясение в Турции, где сейчас команда проводит свой учебно-тренировочный сбор.

"Я все чувствовал, это была весьма странная ситуация — просыпаться в 4:30 в движущемся здании. Это было непросто, но для нас это было пустяком, для тех, кто оказался в эпицентре. Думаю, это было ужасно.

Я не паниковал, но с ужасом думаю о том, что там может быть, я вспомнил некоторые образы, вспомнил Бухарест 1977-го", - заявил Луческу.

Напомним, что в 1977 году в Румынии произошло самое мощное и разрушительное землетрясение в современной истории. В эпицентре события интенсивность достигала 8-9 баллов. Только на территории Румынии от землетрясения 1977 года погибло более 1570 человек, еще около 11 тысяч получили травмы и ранения.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
Antena 3 CNN

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