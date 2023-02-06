Луческу - о землетрясении в Турции: Я не паниковал, но вспомнил Бухарест 1977-го

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу прокомментировал землетрясение в Турции, где сейчас команда проводит свой учебно-тренировочный сбор.

"Я все чувствовал, это была весьма странная ситуация — просыпаться в 4:30 в движущемся здании. Это было непросто, но для нас это было пустяком, для тех, кто оказался в эпицентре. Думаю, это было ужасно.

Я не паниковал, но с ужасом думаю о том, что там может быть, я вспомнил некоторые образы, вспомнил Бухарест 1977-го", - заявил Луческу.