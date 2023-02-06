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Из-за землетрясения Черноморец не смог полным составом вылететь со сборов в Турции

Премьер-лига
(1 голосов)

Кто именно остался в Турции, клуб не сообщает

Из-за землетрясения Черноморец не смог полным составом вылететь со сборов в Турции

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Одесский "Черноморец" планировал 6 февраля после утренней тренировки покинуть гостиницу и отправиться в аэропорт Анталии. По информации клубной пресс-службы, команду ожидал перелет Анталия - Стамбул - Кишинев, после чего "моряки" должны были вернуться в Одессу.

Однако полным составом игроки, тренеры и персонал из-за проблем в аэропорту отправиться не смогли. Руководство клуба прилагает все усилия, чтобы все ребята в ближайшее время вернулись в Одессу.

Напомним, что сегодня произошла серия землетрясений с эпицентром в Турции. В настоящее время известно, что количество жертв от землетрясения в Турции и Сирии уже возросло до 2631 человека. В Турции отменены все спортивные мероприятия.

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В статье: Черноморец (Одесса)
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