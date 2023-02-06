Из-за землетрясения Черноморец не смог полным составом вылететь со сборов в Турции

Одесский "Черноморец" планировал 6 февраля после утренней тренировки покинуть гостиницу и отправиться в аэропорт Анталии. По информации клубной пресс-службы, команду ожидал перелет Анталия - Стамбул - Кишинев, после чего "моряки" должны были вернуться в Одессу.

Однако полным составом игроки, тренеры и персонал из-за проблем в аэропорту отправиться не смогли. Руководство клуба прилагает все усилия, чтобы все ребята в ближайшее время вернулись в Одессу.