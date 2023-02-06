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Шахтер в среду проведет только один спарринг

Премьер-лига
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Вместо изначально запланированных двух

Шахтер в среду проведет только один спарринг

shakhtar.com

Новина українською

Донецкий "Шахтер" продолжает работу на зимнем сборе в Турции.

В понедельник, 6 февраля, футболисты провели одну утреннюю тренировку. На вечер тренерский штаб предоставил игрокам время для обновления и отдыха.

Также состоялись коррективы в игровой программе дончан: в среду, 8 февраля, вместо двух спаррингов будет один контрольный матч – с боснийским клубом "Сараево" – в 16:30 по киевскому времени.

А вот матч с "Динамо" из Тбилиси, который планировался на это же самое время не состоится.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтар

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