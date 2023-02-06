Шахтер в среду проведет только один спарринг

Донецкий " Шахтер " продолжает работу на зимнем сборе в Турции.

В понедельник, 6 февраля, футболисты провели одну утреннюю тренировку. На вечер тренерский штаб предоставил игрокам время для обновления и отдыха.

Также состоялись коррективы в игровой программе дончан: в среду, 8 февраля, вместо двух спаррингов будет один контрольный матч – с боснийским клубом "Сараево" – в 16:30 по киевскому времени.

А вот матч с "Динамо" из Тбилиси, который планировался на это же самое время не состоится.