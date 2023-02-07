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Директор М1925 - о землетрясении в Турции: Команда проснулась, ощутив толчки. Это продолжалось две-три минуты

Премьер-лига
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Харьковский клуб в это время находится на сборах в Турции

Директор М1925 - о землетрясении в Турции: Команда проснулась, ощутив толчки. Это продолжалось две-три минуты

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Исполнительный директор "Металлиста 1925" рассказал о землетрясении, которое сегодня произошло в Турции. Напомним, что харьковчане, как и ещё 14 команд УПЛ, на момент происшествия находились в Турции, проходя там сборы.

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"Выражаем сочувствие и поддержку семьям погибших и желаем максимально быстрого восстановления всем пострадавшим в следствие масштабного землетрясения.

Страшная трагедия. Сейчас переживаем и молимся не столько за себя, сколько за тех людей которые пострадали вследствие этой трагедии. В очередной раз все убедились насколько беспомощно человечество против стихийных бедствий.

Естественно, команда проснулась, ощутив подземные толчки, это продолжалось две-три минуты. В столь короткий период времени, глубокой ночью, сложно было молниеносно среагировать. Ни мы, ни другие живущие в отеле не имели времени, дабы одеться, выбежать на улицу, проще говоря эвакуироваться, не имели возможности. Все произошло стремительно.

В эти 240 секунд каждый внутри себя пережил бурную гамму ощущений, с учетом того, что эпицентр землетрясения был от нас в районе 500 км. Стены гостиницы, скажем так, ходили ходуном. Диапазон колебаний, как говорили ребята утром перед тренировкой, зависел от этажа на котором расположен номер – чем выше, тем сильнее ощущалось.

Впрочем, страх не сковал никого, работа продолжилась. Уже утром в плановом режиме все вышли на тренировку. Находимся в постоянном контакте с организаторами сборов. В отличие от официальных соревнований, турецкая сторона пока о корректировке графика контрольных матчей не говорила.

Нужно все же понимать, что эта информация на сейчас и может измениться буквально через минуту. Пока нас заверили, что завтрашний спарринг с "Ордабасы" пройдет как планировалось. Посмотрим. Надеюсь, что наши футболисты психологически восстановятся, переживут и все останется позади.

Трагедия, конечно, жуткая, потери - невосполнимы. Еще раз приносим наши соболезнования турецкому народу, родным и близким погибших", - подытожил Неделин.

Напомним, что эпицентр землетрясения был в Турции, однако пострадали или стали его жертвами и в соседних странах. На данный момент известно об уже более двух тысячях погибших.

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В статье: Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Tribuna.com

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