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Лысак: У Ворсклы все идет по плану. Жеваго постоянно поддерживает команду и клуб

Премьер-лига
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В клубе говорят, что все идет по плану

Лысак: У Ворсклы все идет по плану. Жеваго постоянно поддерживает команду и клуб

vorskla.com.ua

Новина українською

Вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак прокомментировал текущую ситуацию в полтавском клубе.

"У "Ворсклы" идет все по плану. Слава Богу, что есть спонсоры и владелец клуба, который всегда занимается и на связи с командой.

Почетный президент "Ворсклы" постоянно поддерживает команду и клуб, а те все истории, думаю, что юридическая служба разберется, а наша главная задача, это давать результат в тех условиях, в которых мы сейчас находимся.

На сегодня у нас нет никакого морального права говорить, что может быть что-то не так, даже если есть какие-то проблемы и нюансы.

Поверьте, из чего угодно можно выйти, но мы все зависимы от войны, думаю, что это сейчас самое главное. Нужно молиться, чтобы это быстрее закончилось и для Украины и для всех нас", - сказал Лысак.

Напомним, ранее сообщалось, что "Ворскла" после ареста президента клуба Константина Жеваго будет существовать в режиме тотальной экономии. Коллектив занимает 9-е место в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: Ворскла (Полтава) Константин Жеваго Олег Лысак
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Источник:
Футбол 2.0

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