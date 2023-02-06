Лысак: У Ворсклы все идет по плану. Жеваго постоянно поддерживает команду и клуб

Вице-президент " Ворсклы " Олег Лысак прокомментировал текущую ситуацию в полтавском клубе.

"У "Ворсклы" идет все по плану. Слава Богу, что есть спонсоры и владелец клуба, который всегда занимается и на связи с командой.

Почетный президент "Ворсклы" постоянно поддерживает команду и клуб, а те все истории, думаю, что юридическая служба разберется, а наша главная задача, это давать результат в тех условиях, в которых мы сейчас находимся.

На сегодня у нас нет никакого морального права говорить, что может быть что-то не так, даже если есть какие-то проблемы и нюансы.

Поверьте, из чего угодно можно выйти, но мы все зависимы от войны, думаю, что это сейчас самое главное. Нужно молиться, чтобы это быстрее закончилось и для Украины и для всех нас", - сказал Лысак.