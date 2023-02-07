  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Моргун: Процентов на 70 Динамо уже готово ко второй части сезона
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Моргун: Процентов на 70 Динамо уже готово ко второй части сезона

Премьер-лига
(1 голосов)

Сбор киевлян подходит к концу

Моргун: Процентов на 70 Динамо уже готово ко второй части сезона

fcdynamo.com

Новина українською

Голкипер "Динамо" Валентин Моргун подвел итоги контрольного матча с северомакедонской "Шкендией" (1:0) и прокомментировал последствия природной катастрофы в Турции, где проходит сбор киевской команды.

– Мы плодотворно провели первый этап сбора. В общем, была непростая работа, большие нагрузки и достаточное количество контрольных матчей. Было тяжело, некоторые ребята сейчас имеют повреждения, но команда выдержала и на хорошей ноте завершает первый сбор.

- Большое количество спаррингов – фирменный стиль Мирчи Луческу. Нужен отдых после серьезных нагрузок на первом сборе?

- Конечно, два-три выходных дня нам будут очень необходимы, чтобы перевести дух, отдохнуть и настроиться на второй сбор, который не менее важен для нашей команды.

– В какой функциональной готовности сейчас находится команда?

– Считаю, процентов на 70 команда уже готова ко второй части сезона.

– Насколько было важно завершить первый этап сбора победой?

- Все понимают, что на собрании результат не так важен. Прежде всего мы обращаем внимание на свою физическую готовность и игру. Однако победить – всегда хорошо.

- В Турции сегодня произошло ужасное событие – мощное землетрясение. Как этот катаклизм отразился на тренировочном процессе "Динамо"?

– Лично я ночью проснулся от того, что почувствовал какой-то шум и колебания кровати. Но то, что это было, мы узнали уже во время завтрака. Конечно, вместе со всеми ребятами следим в творящемся Интернете. Это ужасная катастрофа.

– Что бы ты мог передать семьям пострадавших?

– Даже не знаю, что сказать, ведь не могу представить, что чувствуют эти люди в такую тяжелую минуту. В нашей стране люди сейчас тоже очень страдают. Весь мир переживает непростое время, поэтому хочется пожелать всем выдержки, и чтобы этот ужас как можно быстрее закончился.

По теме
yellow-arrow
Ворскла подпишет бразильского центрбека и отпустит Сефери
yellow-arrow
"Немножко в ножку, немножко в мяч", - новичок Вереса рассказал о своих сильных сторонах
yellow-arrow
Огненович: В Сербии тоже была война. Поэтому у нас, наверное, чуть меньше страха
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Валентин Моргун
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде