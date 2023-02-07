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Моргун: Процентов на 70 Динамо уже готово ко второй части сезона
Сбор киевлян подходит к концу
fcdynamo.com
Голкипер "
– Мы плодотворно провели первый этап сбора. В общем, была непростая работа, большие нагрузки и достаточное количество контрольных матчей. Было тяжело, некоторые ребята сейчас имеют повреждения, но команда выдержала и на хорошей ноте завершает первый сбор.
- Большое количество спаррингов – фирменный стиль Мирчи Луческу. Нужен отдых после серьезных нагрузок на первом сборе?
- Конечно, два-три выходных дня нам будут очень необходимы, чтобы перевести дух, отдохнуть и настроиться на второй сбор, который не менее важен для нашей команды.
– В какой функциональной готовности сейчас находится команда?
– Считаю, процентов на 70 команда уже готова ко второй части сезона.
– Насколько было важно завершить первый этап сбора победой?
- Все понимают, что на собрании результат не так важен. Прежде всего мы обращаем внимание на свою физическую готовность и игру. Однако победить – всегда хорошо.
- В Турции сегодня произошло ужасное событие – мощное землетрясение. Как этот катаклизм отразился на тренировочном процессе "Динамо"?
– Лично я ночью проснулся от того, что почувствовал какой-то шум и колебания кровати. Но то, что это было, мы узнали уже во время завтрака. Конечно, вместе со всеми ребятами следим в творящемся Интернете. Это ужасная катастрофа.
– Что бы ты мог передать семьям пострадавших?
– Даже не знаю, что сказать, ведь не могу представить, что чувствуют эти люди в такую тяжелую минуту. В нашей стране люди сейчас тоже очень страдают. Весь мир переживает непростое время, поэтому хочется пожелать всем выдержки, и чтобы этот ужас как можно быстрее закончился.
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