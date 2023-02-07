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Огненович: В Сербии тоже была война. Поэтому у нас, наверное, чуть меньше страха
Новый наставник Металлиста не побоялся ехать в Украину
instagram.com/fcmetalist
– Когда вы получили предложение возглавить "Металлист", долго раздумывали над ним?
– Скажу честно – недолго. Я знаю историю "Металлиста". Я знаю, что это серьезный, хороший клуб. Для меня большая честь, что меня пригласили работать в "Металлист".
– Не было страха принимать предложение из Украины, учитывая, что в нашей стране идет война?
– Вы знаете, что в Сербии тоже была война. Поэтому у нас, наверное, чуть меньше страха, чем у людей из других стран. У нас все это уже случилось. Дай бог, чтобы в Украине все закончится поскорее.
– В истории "Металлиста" есть две легенды из Сербии – Марко Девич и Милан Обрадович. Вы не знакомы с ними?
– Я знаю о них, это были очень хорошие футболисты. С Девичем, к сожалению, не знаком. Обрадовича немного знаю, но не так близко.
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