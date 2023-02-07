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"Немножко в ножку, немножко в мяч", - новичок Вереса рассказал о своих сильных сторонах

Премьер-лига
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У Вереса очередной новичок

"Немножко в ножку, немножко в мяч", - новичок Вереса рассказал о своих сильных сторонах

nkveres.com

Новина українською

Новичок "Вереса" Александр Маткобожик рассказал об амбициях в новой команде, реабилитации после тяжелой травмы и своих сильных сторонах на футбольном поле.

"Эмоции, конечно, положительные. Потому что сумел вернуться в футбол. Сумел восстановиться, преодолеть длительный период реабилитации после травмы. Очень много работал, чтобы попасть в достойную команду. "Верес" – клуб с амбициями. Развивающийся и прогрессирующий клуб: как на футбольном поле, так и в плане улучшения инфраструктуры. Есть стадион, есть качественные тренировочные поля. Поэтому эмоции – только положительные.

Очень долго я восстанавливался от травмы. Более одиннадцати месяцев. На зимнем собрании в прошлом году с Карпатами порвал крестообразную связь. В феврале меня прооперировали. Начал реабилитацию. Затем началась полномасштабная война. Не совсем до занятий было. Сейчас свою физическую готовность оцениваю где-то в 70%. Надо еще много работать над собой, доказывать, что заслуживаю место у основания.

В этом году зимние сборы я начинал с харьковским "Металлистом". Меня позвал Василий Кобин. Затем изменились определённые обстоятельства. Тренер "Металлиста" позвонил Юрию Вирту – спросил, не хочет ли он пересмотреть Маткобожика. Юрий Николаевич решил, что я ему нужен.

Мои сильные стороны – это отбор, борьба за мяч. Я центральный защитник. Задача, как говорится – немного в ножку, немного в мяч. Главное – отобрать мяч у соперника.

В новой команде я выбрал 18-й номер. Вместе с моей девушкой приняли такое решение", – рассказал Александр Маткобожик.

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В статье: Верес (Ровно) Александр Маткобожик
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Источник:
НК Верес

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