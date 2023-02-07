Ворскла подпишет бразильского центрбека и отпустит Сефери

Полтавская " Ворскла " намерена усилиться 20-летним бразильским центрбеком Лукасом Рамиресом. Также команду, вероятно, покинет Таулянт Сефери, который будет продан.

Как сообщает "ТаТоТаке", бразилец произвел хорошее впечатление на тренерский штаб "Ворсклы" на сборах. На тренировках и спаррингах Виктор Скрипник чаще всего наигрывал молодого новичка в паре с Владимиром Чеснаковым.

Вероятно, он будет также заигран в составе полтавчан на Зимнем Кубке 2023, начало которого было перенесено из-за землетрясения в Турции .

Рамирес успел провести один матч в составе "Жувентуда " в бразильской Серии А. Его рост – 193 см, и при этом обладает достаточной культурой паса, чтобы качественно начинать атаки.

Что касается 26-летнего Сефери, его, скорее всего, продадут, чтобы облегчить зарплатную смету и закрыть все спорные вопросы с агентом игрока.