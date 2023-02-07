  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ворскла подпишет бразильского центрбека и отпустит Сефери
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ворскла подпишет бразильского центрбека и отпустит Сефери

Премьер-лига
(1 голосов)

У полтавчан будут кадровые изменения в составе

Ворскла подпишет бразильского центрбека и отпустит Сефери

фото из свободных источников

Новина українською

Полтавская "Ворскла" намерена усилиться 20-летним бразильским центрбеком Лукасом Рамиресом. Также команду, вероятно, покинет Таулянт Сефери, который будет продан.

Как сообщает "ТаТоТаке", бразилец произвел хорошее впечатление на тренерский штаб "Ворсклы" на сборах. На тренировках и спаррингах Виктор Скрипник чаще всего наигрывал молодого новичка в паре с Владимиром Чеснаковым.

Вероятно, он будет также заигран в составе полтавчан на Зимнем Кубке 2023, начало которого было перенесено из-за землетрясения в Турции.

Рамирес успел провести один матч в составе "Жувентуда " в бразильской Серии А. Его рост – 193 см, и при этом обладает достаточной культурой паса, чтобы качественно начинать атаки.

Что касается 26-летнего Сефери, его, скорее всего, продадут, чтобы облегчить зарплатную смету и закрыть все спорные вопросы с агентом игрока.

По теме
yellow-arrow
"Немножко в ножку, немножко в мяч", - новичок Вереса рассказал о своих сильных сторонах
yellow-arrow
Огненович: В Сербии тоже была война. Поэтому у нас, наверное, чуть меньше страха
yellow-arrow
Моргун: Процентов на 70 Динамо уже готово ко второй части сезона
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Таулянт Сефери
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде