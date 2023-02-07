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Ворскла подпишет бразильского центрбека и отпустит Сефери
У полтавчан будут кадровые изменения в составе
фото из свободных источников
Полтавская "
Как сообщает "ТаТоТаке", бразилец произвел хорошее впечатление на тренерский штаб "Ворсклы" на сборах. На тренировках и спаррингах Виктор Скрипник чаще всего наигрывал молодого новичка в паре с Владимиром Чеснаковым.
Вероятно, он будет также заигран в составе полтавчан на Зимнем Кубке 2023,
Рамирес успел провести один матч в составе "Жувентуда " в бразильской Серии А. Его рост – 193 см, и при этом обладает достаточной культурой паса, чтобы качественно начинать атаки.
Что касается 26-летнего Сефери, его, скорее всего, продадут, чтобы облегчить зарплатную смету и закрыть все спорные вопросы с агентом игрока.
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