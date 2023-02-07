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Металлист - Согдиана: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Пятый спарринг харьковчан в Турции
instagram.com/fcmetalist
У харьковского "Металлиста" много проблем в атаке. Это подтвердило текущие сборы, ведь в четырех предыдущих контрольных играх команда Перицы Огненовича не забили ни одного гола. Возможно, удастся исправить это в сегодняшнем спарринге, ведь соперник не из топов: "Согдиана" завершила предыдущий чемпионат Узбекистана седьмой из 14 участников.
Контрольный матч
7 февраля. Начало в 13:00
"Металлист" (Харьков, Украина) - "Согдиана" (Джиззак, Узбекистан)
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