  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Металлист - Согдиана: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Металлист - Согдиана: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Пятый спарринг харьковчан в Турции

Металлист - Согдиана: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

instagram.com/fcmetalist

UA-Футбол
Новина українською

У харьковского "Металлиста" много проблем в атаке. Это подтвердило текущие сборы, ведь в четырех предыдущих контрольных играх команда Перицы Огненовича не забили ни одного гола. Возможно, удастся исправить это в сегодняшнем спарринге, ведь соперник не из топов: "Согдиана" завершила предыдущий чемпионат Узбекистана седьмой из 14 участников.

Контрольный матч
7 февраля. Начало в 13:00
"Металлист" (Харьков, Украина) - "Согдиана" (Джиззак, Узбекистан)

По теме
yellow-arrow
Перспективы Лунина на выигрыш трофея не со скамьи, неотвратимость Суперлиги. Влог Роберто Моралеса
yellow-arrow
Металлист экспериментальным составом сыграл с Лиепаей. Играли в основном U19
yellow-arrow
Динамо завершило первый этап подготовки. Команда получила три выходных
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде