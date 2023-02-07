Металлист - Согдиана: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

У харьковского "Металлиста" много проблем в атаке. Это подтвердило текущие сборы, ведь в четырех предыдущих контрольных играх команда Перицы Огненовича не забили ни одного гола. Возможно, удастся исправить это в сегодняшнем спарринге, ведь соперник не из топов: "Согдиана" завершила предыдущий чемпионат Узбекистана седьмой из 14 участников.

Контрольный матч

7 февраля. Начало в 13:00

"Металлист" (Харьков, Украина) - "Согдиана" (Джиззак, Узбекистан)