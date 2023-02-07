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Металлист в пятом матче на турецком сборе забил первый гол
Уже прогресс
Харьковский "Металлист" сегодня провел спарринг с представителем чемпионата Узбекистана, "Согдианой". Примечательно, что в этой встрече "желто-синим" удалось забить свой первый гол на сборах. Его на свой счет записал Егор Картушов под занавес первого тайма.
Напомним, что в предыдущих играх харьковчане трижды подряд уступили 0:1, после чего расписали нулевую ничью с "Торпедо" Кутаиси. Таким образом, подопечные Перицы Огненовича во второй игре кряду не уступают и теперь также открыли счет своим голам на сборах.
О следующем спарринг-партнере "Металлист" еще информировал.
Контрольный матч
7 февраля
"Металлист" (Харьков, Украина) – "Согдиана" (Джиззак, Узбекистан) 1:1
Голы: Картушов 83 - Орифов 84
"Металлист" (старт): Ермолов, Романюк, Мизюк, Порох, Каплиенко, Ралюченко, Пати, Демченко, Панасенко, Багачанский, Угочукву
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