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Металлист в пятом матче на турецком сборе забил первый гол

Премьер-лига
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Уже прогресс

Металлист в пятом матче на турецком сборе забил первый гол

UA-Футбол
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Харьковский "Металлист" сегодня провел спарринг с представителем чемпионата Узбекистана, "Согдианой". Примечательно, что в этой встрече "желто-синим" удалось забить свой первый гол на сборах. Его на свой счет записал Егор Картушов под занавес первого тайма.

Напомним, что в предыдущих играх харьковчане трижды подряд уступили 0:1, после чего расписали нулевую ничью с "Торпедо" Кутаиси. Таким образом, подопечные Перицы Огненовича во второй игре кряду не уступают и теперь также открыли счет своим голам на сборах.

О следующем спарринг-партнере "Металлист" еще информировал.

Контрольный матч
7 февраля
"Металлист" (Харьков, Украина) – "Согдиана" (Джиззак, Узбекистан) 1:1
Голы: Картушов 83 - Орифов 84
"Металлист" (старт): Ермолов, Романюк, Мизюк, Порох, Каплиенко, Ралюченко, Пати, Демченко, Панасенко, Багачанский, Угочукву

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В статье: Металлист (Харьков)
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