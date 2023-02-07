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Диалло по уважительной причине покинул Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Поехал играть на чемпионат Африки

Диалло по уважительной причине покинул Динамо

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Самба Диалло отправился в молодежную сборную Сенегала, которая готовится к участию в Кубке Африканских наций U20.

В этом году турнир состоится в Египте, матчи будут проходить с 19 февраля по 11 марта. На групповой стадии Сенегал сыграет в квартете с Нигерией (19 февраля), Мозамбиком (22 февраля) и хозяевами соревнований (25 февраля).

Добавим, что молодежная сборная Сенегала трижды в своей истории играла в финалах Кубка Африканских наций U20 (в 2015-м, 2017-м и 2019-м), но ни разу не становилась чемпионом континента.

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В статье: Динамо (Киев) Самба Диалло
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