Диалло по уважительной причине покинул Динамо

Полузащитник " Динамо " Самба Диалло отправился в молодежную сборную Сенегала, которая готовится к участию в Кубке Африканских наций U20.

В этом году турнир состоится в Египте, матчи будут проходить с 19 февраля по 11 марта. На групповой стадии Сенегал сыграет в квартете с Нигерией (19 февраля), Мозамбиком (22 февраля) и хозяевами соревнований (25 февраля).

Добавим, что молодежная сборная Сенегала трижды в своей истории играла в финалах Кубка Африканских наций U20 (в 2015-м, 2017-м и 2019-м), но ни разу не становилась чемпионом континента.