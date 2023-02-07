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Диалло по уважительной причине покинул Динамо
Поехал играть на чемпионат Африки
Фото: ФК Динамо Київ
Полузащитник "
В этом году турнир состоится в Египте, матчи будут проходить с 19 февраля по 11 марта. На групповой стадии Сенегал сыграет в квартете с Нигерией (19 февраля), Мозамбиком (22 февраля) и хозяевами соревнований (25 февраля).
Добавим, что молодежная сборная Сенегала трижды в своей истории играла в финалах Кубка Африканских наций U20 (в 2015-м, 2017-м и 2019-м), но ни разу не становилась чемпионом континента.
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